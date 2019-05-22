Президент Грузии прилетит в Минск в июне

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Саломе Зурабишвили посетит открытие Европейских игр, встретится с Лукашенко и Румасом.

Об этом сообщил посол Грузии Валерий Кварацхелия 22 мая на пресс-конференции в Минске.

«У нас вчера была встреча в МИД, мы обсуждали организацию встреч. Желание у нашего президента есть встретиться со всеми, с кем можно. Она приезжает не только на открытие игр, но специально останется еще на день, чтобы провести встречи с представителями белорусской власти», — уточнил дипломат.

Саломе Зурабишвили была избрана президентом Грузии в ноябре 2018 года. Это будет ее первый визит в Беларусь в качестве главы государства.
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Тэги: Беларусь-Грузия Европейские игры-2019 Персона: Валерий Кварацхелия Саломе Зурабишвили Город: Минск

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