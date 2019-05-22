Euronews снял видео про улицу Октябрьскую в Минске

Авторы показали муралы на стенах фабричных зданий и поговорили с дизайнером Апти Азиевым.

В сюжете рассказали, что фестиваль Vulica Brasil в 2014 году вдохнул новую жизнь в полузаброшенный фабричный район.

«Эта улица стала самой яркой на территории Минска, — уточнил телеканалу Азиев. — Благодаря Октябрьской город стал свободнее, начал лучше дышать: до этого молодежи чуть-чуть не хватало возможности самовыражения. Люди, которые приезжают сюда из других городов, ловят такой кайф, что, мне кажется, потом не хотят возвращаться к себе».

Накануне вторых Европейских игр телеканал выпустил серию видео о Минске. В одном из них Дарья Домрачева и Мария Василевич показали свои любимые места в городе, в другом телезрителям рассказали про развитие у нас IT-сферы.