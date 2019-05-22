Euronews снял видео про улицу Октябрьскую в Минске

/ Общество
Просмотров: 601

Авторы показали муралы на стенах фабричных зданий и поговорили с дизайнером Апти Азиевым.

 

 

В сюжете рассказали, что фестиваль Vulica Brasil в 2014 году вдохнул новую жизнь в полузаброшенный фабричный район.

Euronews выпустил третье с начала года видео о Минске

«Эта улица стала самой яркой на территории Минска, — уточнил телеканалу Азиев. — Благодаря Октябрьской город стал свободнее, начал лучше дышать: до этого молодежи чуть-чуть не хватало возможности самовыражения. Люди, которые приезжают сюда из других городов, ловят такой кайф, что, мне кажется, потом не хотят возвращаться к себе».

Накануне вторых Европейских игр телеканал выпустил серию видео о Минске. В одном из них Дарья Домрачева и Мария Василевич показали свои любимые места в городе, в другом телезрителям рассказали про развитие у нас IT-сферы.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Euronews Европейские игры-2019 улица Октябрьская Персона: Апти Азиев Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«С автоматами никто ходить не будет». Перед Евроиграми усилят безопасность

«С автоматами никто ходить не будет». Перед Евроиграми усилят безопасность

Что останется Минску после Европейских игр

Что останется Минску после Европейских игр

Игорь Масловский. ВОЗМУЩЕНИЕ. Дым Голодных игр

Игорь Масловский. ВОЗМУЩЕНИЕ. Дым Голодных игр

Европейские игры грозят Беларуси новыми инфекциями

Европейские игры грозят Беларуси новыми инфекциями