При корректировке Налогового кодекса учтен негатив, связанный с указом Лукашенко

При установлении фактов уклонения бизнеса от уплаты налогов контролирующие органы Министерства по налогам и сборам намерены руководствоваться принципом добросовестности налогоплательщика и уходить от карательного характера использования норм законодательства, заявила замминистра Элла Селицкая 22 мая в Минске на заседании круглого стола «Актуальные проблемы регулирования бухучета и налогообложения: запросы бизнеса и общественных объединений через диалог с государственными органами».

По словам чиновника, в МНС учли негативную реакцию предпринимательской среды на недавно отмененный указ президента № 488 о лжепредпринимательстве при подготовке ст. 33 Налогового кодекса, которая, придя на смену указу, регулирует порядок корректировки налоговой базы и сумм налогов в случае преднамеренных нарушений со стороны субъектов хозяйствования.

«Я все опасения бизнеса понимаю, но хочу, чтобы вы услышали и нашу позицию — мы не хотели вписывать новые составы правонарушений в Налоговый кодекс. Прописанные в статье подходы не новы, они уже были в практике. Ничего расширительного в них нет», — подчеркнула Селицкая.

При корректировке кодекса, отметила она, госорганы не преследовали цель «впихнуть все в какие-то рамки», а оставили возможность для индивидуального изучения каждого случая нарушения.

При этом замминистра отметила, что по решению МНС все акты проверок налоговых органов по указанной статье направляются в центральный аппарат министерства, где оцениваются с точки зрения собранных доказательств, и только потом принимается решение о доначислении налогов в отношении того или иного субъекта хозяйствования.

«У плательщика должны быть возможности для того, чтобы исправить ошибки. Наша цель не наказание, а предотвращение нарушения», — добавила Селицкая.

Начальник главного управления организации контрольной деятельности МНС Андрей Сидорчук обратил внимание: чтобы не попасть под действие предусмотренных Налоговым кодексом санкций, руководству субъектов хозяйствования необходимо соблюдать три правила: «не искажай сведения, не преследуй цель неуплаты налогов, все операции с контрагентами должны быть реальными».

Он уточнил, что с начала года в центральный аппарат МНС поступило 13 материалов по статье 33 Налогового кодекса, только пять из них признаны достаточными для принятия мер. При этом предотвращен необоснованный возврат налогов из бюджета более чем на 1 млн рублей.

Резонансный указ № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» вступил в силу в 2013 году и был призван усилить борьбу с так называемыми лжепредпринимательскими структурами.

Такие организации госорганы стали включать в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Ссылаясь на нормы 488-го указа, проверяющие органы стали аннулировать все сделки, которые когда-либо заключали организации, попавшие в реестр.

Бизнес-союзы подчеркивали, что это привело к санкциям и в отношении добросовестных предпринимателей, а указ № 488 по сути стал инструментом экономических репрессий в стране, негативным фактором для белорусских и иностранных инвесторов.

Изменения в Налоговый кодекс, подготовленные с участием представителей бизнес-сообщества, вступили в силу в 2019 году.