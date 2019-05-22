Подозревается в коррупции: в Украине прокуратура завела дело на Порошенко
Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в коррупции, сообщили сегодня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Решение об открытии производства было принято после встречи главы САП Назара Холодницкого и бывшего владельца компании «Енергомережі» Дмитрия Крючкова.
Как отмечается, дело открыто о «правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов».
Информация о производстве внесена в Единый реестр досудебных расследований.