Подозревается в коррупции: в Украине прокуратура завела дело на Порошенко

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в коррупции, сообщили сегодня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Решение об открытии производства было принято после встречи главы САП Назара Холодницкого и бывшего владельца компании «Енергомережі» Дмитрия Крючкова.

Как отмечается, дело открыто о «правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов».

Информация о производстве внесена в Единый реестр досудебных расследований.