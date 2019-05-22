Подозревается в коррупции: в Украине прокуратура завела дело на Порошенко

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Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в коррупции, сообщили сегодня в  Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Порошенко обвинили в антиконституционном перевороте

Решение об открытии производства было принято после встречи главы САП Назара Холодницкого и бывшего владельца компании «Енергомережі» Дмитрия Крючкова.

Как отмечается, дело открыто о «правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов».

Информация о производстве внесена в Единый реестр досудебных расследований.
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Тэги: Украина САП коррупция Персона: Петр Порошенко

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