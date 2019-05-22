Под Молодечно электровоз насмерть сбил пятиклассника

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Очередное ЧП на железной дороге произошло в Молодечненском районе – недалеко от деревни Кончаны погиб ученик пятого класса Красненской средней школы.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По информации милиции, мальчик погиб, переходя пути в установленном месте. На данный момент известно, что школьник пропустил пассажирский поезд, но не заметил электровоз.

Экстренное торможение, предпринятое машинистом, не помогло. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Ранее Naviny.by писали, что в связи с детским травматизмом на дорогах Госавтоинспекция будет проводить спецмероприятие «Внимание – дети!».
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Тэги: сбил поезд дети Город: Молодечно

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