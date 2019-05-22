Хенкель и Лисовец ушли из минского «Динамо»

Минское хоккейное «Динамо» покинули защитник Кристиан Хенкель и нападающий Евгений Лисовец.

Евгений Лисовец. Фото khl.ru

Хенкель заключил односторонний двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом», а Лисовец подписал такой же договор с уфимским «Салаватом Юлаевым».

23-летний Хенкель провел в «Динамо» три сезона, сыграв за «зубров» 171 матч, в которых набрал 23 (6+17) очка. 24-летний Лисовец играл за минский клуб на протяжении шести сезонов — 284 матча, 58 (21+37) очков.

«С одной стороны, мы могли повторить контрактные предложения и удержать защитников в команде. С другой — понимали, что на данном этапе для них важно сделать следующий шаг в развитии, — отметил генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков в комментарии клубному сайту. — Можно сказать, у парней появилась мечта, которую мы не в праве отнимать. Все-таки это шанс оказаться в топ-клубах и побороться за Кубок Гагарина».

Ранее с минским «Динамо» расстался 38-летний российский форвард Алексей Терещенко, вернувшийся в московское «Динамо».

Сейчас на действующих контрактах в команде всего шесть хоккеистов — вратари Александр Осипков и Михаил Карнаухов, защитник — Кирилл Готовец и форварды — Сергей Костицын, Сергей Малявко и Александр Малявко. Еще девять хоккеистов имеют статус ограниченно свободных агентов.