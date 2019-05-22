Трагедия под Сиеной: в Италии перевернулся автобус с российскими туристами

Трагедия произошла в семи километрах от Сиены – в результате дорожно-транспортного происшествия погиб как минимум один человек.

Как сообщается, примерно в девять часов утра на дороге Сиена – Флоренция перевернулся туристический автобус, в салоне которого находились 60 человек, сообщили в посольстве РФ.

На данный момент известно об одном погибшем (некоторые СМИ, со ссылкой на свои источники, передают, что это 40-летняя женщина) и десяти раненых (у них травмы разной степени тяжести).