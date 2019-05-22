Пересчет голосов: организатор «Евровидения» поднял Беларусь вверх

По решению организатора международного песенного конкурса «Евровидение» - Европейского вещательного союза – пересмотрены итоги шоу, состоявшегося в этом году в Тель-Авиве.

В частности, представительница Беларуси ZENA поднялась на одну строчку вверх. Теперь у белоруски 24-е место.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2019» победу праздновал голландец Дункан Лоуренс.

Ранее ряд стран пытались поднять скандал, поводом для кторого послужила информация о том, что клип песни-чемпионки Arcade был выложен в интернет еще в 2017 году. Сам триумфатор конкурса отказался признать себя виновным и не стал оправдываться. ЕВС также заявил, что не станет лишать голландца титула победителя.