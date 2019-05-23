С главной площади Сморгони окончательно убрали памятник Ленину

Местные власти хотели вернуть памятник на место после реставрации, но изменили решение и выберут новое место вместе со сморгонцами.

Фото: shliah.by

По информации shliah.by , памятник демонтировали 18 апреля.

Начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова пояснила nn.by , что бетонный памятник реставрируют. Он сделан из цемента, который со временем стал разрушаться.

«Было два варианта. Или покрывать памятник металлом, что очень дорого. И думаю, люди бы не поняли, если бы мы потратили деньги на это. Сегодня есть более востребованные сферы, где нужны бюджетные деньги. Или делать формовку из цемента», — рассказала Джумкова.

После того как работы будут завершены, власти проведут общественное обсуждение и вместе со сморгонцами решат, в каком месте установить восстановленный памятник.

Ремонт на центральной площади начали к областным «Дожинкам», которые пройдут в ноябре.