С главной площади Сморгони окончательно убрали памятник Ленину

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Местные власти хотели вернуть памятник на место после реставрации, но изменили решение и выберут новое место вместе со сморгонцами.

Фото: shliah.by

По информации shliah.by, памятник демонтировали 18 апреля.

Начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова пояснила nn.by, что бетонный памятник реставрируют. Он сделан из цемента, который со временем стал разрушаться.

«Было два варианта. Или покрывать памятник металлом, что очень дорого. И думаю, люди бы не поняли, если бы мы потратили деньги на это. Сегодня есть более востребованные сферы, где нужны бюджетные деньги. Или делать формовку из цемента», — рассказала Джумкова.

После того как работы будут завершены, власти проведут общественное обсуждение и вместе со сморгонцами решат, в каком месте установить восстановленный памятник.

Ремонт на центральной площади начали к областным «Дожинкам», которые пройдут в ноябре.
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Тэги: памятник Ленину областные дожинки Персона: Анна Джумкова Город: Сморгонь

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