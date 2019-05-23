Лукашенко рассчитывает договориться о поставках в Беларусь нефти из Казахстана

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Беларусь ведет переговоры с Казахстаном о поставках нефти и надеется на их благополучный исход. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым.

Фото пресс-службы президента Беларуси

На следующей недели Лукашенко совершит визит в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза, который состоится 29 мая в Нур-Султане. Запланированы встречи белорусского лидера с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и бывшим лидером страны Нурсултаном Назарбаевым.

Как отметил Лукашенко на встрече с послом Казахстана, в процессе диверсификации поставок нефти Беларусь уже имеет «несколько точек соприкосновения» и ведет «переговоры по поставкам нефти из других источников». Идут такие переговоры и с Казахстаном. Лукашенко надеется на их активизацию.

«Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия — член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в этом году в основном будет закончена модернизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов, «поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть».
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Тэги: Беларусь-Казахстан поставки нефти Персона: Александр Лукашенко Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев Ермухамет Ертысбаев

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