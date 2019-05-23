Видеофакт. Гомельчане устроили давку в очереди за квартирами

Очередь за квартирами от гомельского УКСа переросла в давку. Пришлось привлекать милицию.

Городской УКС, который находится по улице Советской, предлагает несколько домов. Цена на фоне белорусского рынка недешевая — по 1400 рублей за квадрат, но спрос большой, сообщает gomel.today . Чтобы приобрести жилье, люди занимают очередь с ночи: кто-то с двух, кто-то с пяти утра.

На видеозаписи видно, как несколько человек оцепили вход в здание и никого не впускают.

В УКС рассказали, что сделать электронную очередь они не имеют права по закону. Прием осуществляется в порядке живой очереди.