Видеофакт. Гомельчане устроили давку в очереди за квартирами

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Очередь за квартирами от гомельского УКСа переросла в давку. Пришлось привлекать милицию.

Городской УКС, который находится по улице Советской, предлагает несколько домов. Цена на фоне белорусского рынка недешевая — по 1400 рублей за квадрат, но спрос большой, сообщает gomel.today. Чтобы приобрести жилье, люди занимают очередь с ночи: кто-то с двух, кто-то с пяти утра.

На видеозаписи видно, как несколько человек оцепили вход в здание и никого не впускают.

В УКС рассказали, что сделать электронную очередь они не имеют права по закону. Прием осуществляется в порядке живой очереди.
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Тэги: давка УКС квартиры Город: Гомель

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