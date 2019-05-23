Против активистки движения «Матери 328» Марины Мацулевич возбуждено уголовное дело

В отношении активистки движения «Матери 328» Марины Мацулевич возбуждено дело по статье 369 УК, сообщил БелаПАН официальный представитель Следственного комитета Илья Босько.

Марина Мацулевич (справа)

«Центральным города Минска районным отделом Следственного комитета по материалам проверки ГУВД Мингорисполкома возбуждено уголовное дело в связи с оскорблением работников органов прокуратуры по статье 369 в отношении Марины Киселевич (девичья фамилия Мацулевич. — БелаПАН.), — сказал Босько. — Сегодня сотрудниками милиции по поручению следователя по месту жительства у нее проведен обыск, в ходе которого изъяты ноутбук и мобильный телефон».

По словам Босько, в целях выяснения всех обстоятельств проводятся необходимые следственные действия. Мацулевич не задержана.

Женщина сообщила БелаПАН, что ее отпустили под обязательство о явке. «Сегодня я отказалась давать показания, потому что мне нужен защитник. Завтра на 15.00 назначен допрос. Мне сказали, что к понедельнику нужно собрать справки — характеристику, что я не состою нигде на учете», — сказала она.

Марина Мацулевич — мать одного из осужденных по «антинаркотической» статье 328 Уголовного кодекса. С 6 по 8 октября 2018 года она вместе с матерью еще одного осужденного по этой же статье Натальей Старовойт проводила голодовку возле минского СИЗО на улице Володарского. Мацулевич требовала встречи с прокурором и освобождения сына.

Мацулевич сообщила, что намерена добиться наказания для следователя и прокурорских работников, из-за ошибок в работе которых ее сын уже год находится за решеткой. «Я получила подтверждение из центрального аппарата Следственного комитета и из прокуратуры, что ошибки в документах были, — сказала она. — Для них это кажется незначительным, а моему сыну незаконно дали 13 лет лишения свободы».

Сын Мацулевич Роман Киселевич в 2017 году был осужден по ч. 4 ст. 328 УК на 14 лет лишения свободы. Позже апелляционный суд снизил этот срок на год. Как заявила женщина, поскольку сын выполнил требования, предусмотренные примечанием к статье 328 УК, он подлежал освобождению от ответственности.

Согласно примечанию к статье 328 УК, подлежат освобождению от ответственности лица, добровольно выдавшие правоохранительным органам наркотики и оказавшие активную помощь по выявлению (пресечению) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изобличению лиц, которые его осуществляли, а также обнаружению имущества, полученного в результате преступных действий.