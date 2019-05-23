В Сморгони на работе погиб механик иностранного предприятия

По факту гибели на одном из иностранных предприятий Сморгони техника-механика следственными органами региона проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в СК, 22-летний молодой человек погиб сегодня «при исполнении трудовых обязанностей».

Следователи и эксперты работают на месте происшествия.

Ранее Naviny.by писали, что в Фаниполе во время земляных работ молодого мужчину засыпало грунтом. Когда его спустя несколько часов откопали, помочь уже было не возможно.