В Сморгони на работе погиб механик иностранного предприятия

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По факту гибели на одном из иностранных предприятий Сморгони техника-механика следственными органами региона проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Как сообщили в СК, 22-летний молодой человек погиб сегодня «при исполнении трудовых обязанностей».

Следователи и эксперты работают на месте происшествия.

Ранее Naviny.by писали, что в Фаниполе во время земляных работ молодого мужчину засыпало грунтом. Когда его спустя несколько часов откопали, помочь уже было не возможно.
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Тэги: гибель на производстве Следственный комитет Город: Сморгонь

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