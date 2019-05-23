Президент ФРГ признал, что миллионы немцев не знают Конституцию страны

По мнению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, Конституцию и ее ценности необходимо прочнее укоренить в сознании граждан, так как немцы знают слишком мало о своем Основном законе.

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Как заявил глава государства на торжественном мероприятии в берлинском дворце Бельвю по случаю 70-летия вступления в силу Конституции ФРГ, «это необходимо изменить». «Я думаю, что знания об Основном законе в нашей стране должны быть столь же обширны, сколько и степень его одобрения. Мозг и сердце должны работать в унисон», - заметил президент.

Штайнмайер признал, что это, несомненно, амбициозная задача, однако указал, что нельзя мириться с тем, что миллионы людей сегодня попросту не знают основополагающих взаимосвязей, пишет DW.

Он пояснил, что речь, к примеру, идет о взаимосвязи между Веймарской, Боннской и Берлинской республиками, между Холокостом и статьей 1 конституции или между 1949 годом и тем, что сегодня называют западными ценностями.

Конституция была провозглашена 23 мая 1949 года. После воссоединения Германии в 1990-м, Основной закон вступил в силу на всей территории.