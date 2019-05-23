В МИД ждут соглашение о партнерстве с ЕС, как сигнал полной нормализации отношений

Беларусь и ЕС смогут найти возможность начать переговоры по заключению соглашения о партнерстве и сотрудничестве, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на приеме, организованном 23 мая представительством ЕС по случаю Дня Европы.

«Нам нужна договорная основа в отношениях, пусть и самая минимальная, самая простая. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве не создает нового режима в отношениях, не предполагает каких-либо преференций или выделения значительных финансовых средств. Его значение в том, чтобы стать символом и сигналом о полной нормализации отношений», — сказал дипломат.

По его словам, в основе отношений Беларуси и ЕС — общие исторические, цивилизационные, культурные, религиозные, образовательные, мировоззренческие элементы, а также связи в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, искусства, науки, спорта, молодежных обменов.

«Пришло время оценить наши амбиции, возможности, сформулировать более долгосрочные стратегические планы. Мы видим будущее наших отношений в добрососедстве. Как соседи, которые уважают друг друга, взаимодействуют в общих интересах, не являются источником проблем друг для друга», — заявил дипломат.

«Согласно общемировому тренду, наибольшее внимание общественности и журналистов зачастую привлекают проблемные моменты, разногласия, споры, иногда скандальные ситуации. Это создает несколько искаженное представление о состоянии дел в белорусско-европейских отношениях», — сказал Кравченко.

Он напомнил, что ЕС является для Беларуси торговым партнером № 2, при этом объем торговли растет. «Беларусь является чемпионом мира по количеству шенгенских виз на душу населения, причем белорусы не являются импортерами нестабильности, преступности, других опасных и нежелательных явлений», — подчеркнул Кравченко.

По его словам, развивается сотрудничество между правоохранительными органами и оборонными ведомствами Беларуси и ЕС.

«Это наш общий вклад в безопасность региона вне зависимости от политической атмосферы и ряда сохраняющихся разногласий», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Возможно, продолжил он, обе стороны недостаточно говорят публично об имеющихся для Беларуси выгодных проектах взаимодействия, когда благодаря ЕС белорусские специалисты в различных областях получают возможность изучить передовой опыт стран ЕС, установить контакты с коллегами, научить тому, что впоследствии с пользой применяется в Беларуси.

Кравченко также отметил, что в 2018 году взаимодействие с Европейским банком реконструкции и развития оценивалось в 360 млн долларов США. Это «уверенный, быстрый и впечатляющий по объему в сравнении с другими региональными партнерами ЕБРР рост».

«Беларусь и ЕС не во всем соглашаются друг с другом. Мы продолжаем откровенное обсуждение имеющихся разногласий. Не только ради обсуждения, но для сближения наших позиций, учета мнения друг друга, обмена опытом по тематике, в рамках которой звучат претензии в адрес властей разных государств. Даже наши традиционные критики признают наличие прогресса», — заявил Кравченко.

По словам дипломата, иногда принято говорить о европейских ценностях, «как бы подразумевая наличие пропасти между мировоззрением и действиями белорусских властей и системой ценностей и увязывая возможность дальнейшего прогресса в отношениях Беларуси и ЕС с соответствием данным ценностям».

«Я уверен, что узкое толкование ценностей искажает картину состояния дел. К ценностям относятся как гражданские и политические права человека, которые и вызывают основные споры между нами, так и социальные, экономические и культурные права человека. По данной категории прав человека Беларусь занимает высокие, зачастую ведущие позиции в западных рейтингах», — подчеркнул представитель МИД.

Он отметил, что у Беларуси и ЕС есть основания заявить о наличии важных достижений в отношениях. Одним из них Кравченко назвал возможность равноправного участия Беларуси в мероприятиях Восточного партнерства. Кроме того, сказал он, стороны близки к подписанию пакета соглашений об облегчении визового режима и реадмиссии.