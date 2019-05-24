Выросла полугодовая подписка на основные газеты

Стоимость подписки на ведущие белорусские газеты на вторую половину 2019 года увеличилась на 1-6% по сравнению с январем—июнем. Основные региональные издания подорожали на 7-11%, свидетельствует проведенное БелаПАН сравнение цен в подписных каталогах «Белпочты».

Стоимость полугодовых комплектов «СБ. Беларусь сегодня» (экс-«Советская Белоруссия») и «Звязды» увеличилась на 5,7% (с 53,40 до 56,46 рубля), «Народной газеты» — на 5,1% (с 42,54 до 44,70), «Рэспублікі» — на 6,5% (с 49,26 до 52,44), «Сельской газеты» — на 5% (с 47,94 до 50,34), «Знамени юности» — на 5,2% (с 24,30 до 25,56), «7 дней» — на 5,5% (с 28,38 до 29,94 рубля).

«Белорусская военная газета» увеличила стоимость подписки на 4,9% (с 42,84 до 44,94 рубля), милицейская «На страже» — на 8,8% (с 23,10 до 25,14).

Белорусский выпуск «Аргументов и фактов» подорожал на 6,1% (с 36,30 до 38,50), «Комсомольской правды» — на 0,9% (со 110 до 111 рублей).

Подписная цена на «Белорусы и рынок» возросла на 0,8% (с 55,62 до 56,05 рубля), «Народную волю» — на 5% (с 43,20 до 45,36), «БелГазету» — на 14,1% (с 49,11 до 56,02 рубля).

Цена полугодовой подписки на газету «Прессбол» увеличилась на 2,6% (со 150,99 до 154,91 рубля), на «Спортивную панораму» — не изменилась (110).

Выросла стоимость подписки на крупные областные газеты: «Мінскую праўду» — на 10,9% (с 41,10 до 45,60 рубля), «Гродзенскую праўду» — на 9,3% (с 45 до 49,20), «Гомельскую праўду» — на 6,6% (с 50,10 до 53,40), «Зарю» (Брест) — на 7% (с 42,60 до 45,60), «Могилевскую правду» — на 10,1% (с 39,15 до 43,09). «Витебские вести» предлагают подписку по прежней цене (41,80).

«Рэгіянальная газета» (Минская и Гродненская области) подорожала на 7,1% (с 25,20 до 27 рублей).

Разнонаправленно изменилась подписная цена российских изданий. К примеру, «Аргументы недели» стоят больше на 1,4% (37,49 вместо 36,99 рубля), «Российская газета» — на 2% (254,10 вместо 249,06), «Литературная газета» — на 7,3% (41,55 вместо 38,72). А вот «Правда» подешевела на 9,5% (с 69,96 до 63,30).

Украинская парламентская газета «Голос Украины» стала дороже на 16,3% (231,18 против 198,78), «Казахстанская правда» — на 60,7% (421 против 261,93 рубля за полугодовой комплект).

За последний год стоимость подписки изменилась:

«АиФ» — на 14,9%;

«БелГазету» — на 14,3%;

«7 дней» — на 13,4%;

«Народную газету» и «Рэспубліку» — на 12,9%;

«СБ. Беларусь сегодня» и «Звязду» выросла на 12,6%;

«Комсомольскую правду» — на 12,1%;

«Спортивную панораму» — на 10%;

«Народную волю» — на 8,6%;

«Прессбол» — на 1,7%.

Таким образом, темпы подорожания основных газет примерно вдвое выше среднего роста цен в стране.