С кем белоруски сыграют на Roland Garros

Стали известны соперницы белорусских теннисисток на втором в сезоне турнире из серии «Большого шлема» - Открытом чемпионате Франции.

Согласно проведенной жеребьевке, в первом круге образовались следующие пары с участием наших соотечественниц:

Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) – Доминика Цибулкова (Словакия, 35-й);

Александра Саснович (32-й) – Полона Херцог (Словения, 70-й);

Виктория Азаренко (44-й) – Елена Остапенко (Латвия, 40-й);

Вера Лапко (101-й) – Диана Пэрри (Франция, 486-й).

Турнир в Париже пройдет с 25 мая по 9 июня.