С кем белоруски сыграют на Roland Garros

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Стали известны соперницы белорусских теннисисток на втором в сезоне турнире из серии «Большого шлема» - Открытом чемпионате Франции.

Согласно проведенной жеребьевке, в первом круге образовались следующие пары с участием наших соотечественниц:

  • Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) – Доминика Цибулкова (Словакия, 35-й);
  • Александра Саснович (32-й) – Полона Херцог (Словения, 70-й);
  • Виктория Азаренко (44-й) – Елена Остапенко (Латвия, 40-й);
  • Вера Лапко (101-й) – Диана Пэрри (Франция, 486-й).

Турнир в Париже пройдет с 25 мая по 9 июня.
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Тэги: теннис Roland Garros Персона: Арина Соболенко Доминика Цибулкова Александра Саснович Полона Херцог Виктория Азаренко Елена Остапенко Вера Лапко Диана Пэрри Город: Париж

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