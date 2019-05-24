В Минске «Мерседес» насмерть сбил престарелую женщину

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в столице 22 мая примерно в 11 часов утра.

По информации следователей, фургон «Мерседес-Спринтер» двигался ехал на задней передаче по переулку Болотникова и сбил находящуюся на дороге 86-летнюю женщину. Травмы, полученные в результате наезда, оказались не совместимыми с жизнью – пенсионерка скончалась.

СК открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 317, санкции которой предусматривают наказание до пяти лет колонии.
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Тэги: ДТП Город: Минск

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