В Минске «Мерседес» насмерть сбил престарелую женщину

Дорожно-транспортное происшествие произошло в столице 22 мая примерно в 11 часов утра.

По информации следователей, фургон «Мерседес-Спринтер» двигался ехал на задней передаче по переулку Болотникова и сбил находящуюся на дороге 86-летнюю женщину. Травмы, полученные в результате наезда, оказались не совместимыми с жизнью – пенсионерка скончалась.

СК открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 317, санкции которой предусматривают наказание до пяти лет колонии.