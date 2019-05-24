Лукашенко возмущен не исполнением его указаний

В ходе сегодняшней поездки в Минский район Александр Лукашенко выразил недовольство тем, как выполняются его указания.

Он напомнил сопровождавшим чиновникам, что уже не раз обращал внимание на то, что хотел бы видеть вдоль дорог (в частности МКАД).

«Работа идет ни шатко, ни валко. Кое-где я, наверное, и не вижу этой работы, потому что не везде бываю», - заметил глава государства.

Лукашенко отметил, что часто ругает подчиненных за дороги, придорожную обстановку и сервис. «Почему сегодня дороги и прежде всего первая кольцевая автодорога? – задал вопрос он. – Это лицо Минска. Минск – лицо страны. Здесь гости, люди часто ездят по этим дорогам. И дело даже не только в том, что скоро приедут много гостей со всего мира на Европейские игры. Когда-то надо было эту работу активизировать».