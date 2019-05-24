БАТЭ и минское «Динамо» проведут матчи девятого тура

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Программа девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, открытая в среду матчами с участием финалистов Кубка Беларуси, сегодня продолжится тремя встречами.

Наиболее интересным для любителей футбола представляется поединок на «Тракторе», где минское «Динамо» примет «Ислочь» (начало в 17:00).

Также сегодня сыграют:

  • БАТЭ – «Слуцк» (18:45);
  • «Дняпро» – «Гомель» (20:45).

В субботу, 25 мая, болельщики увидят три противостояния:

  • «Минск» – «Городея» (16:15);
  • «Славия» – «Торпедо» (Мн) (18:15);
  • «Динамо» (Бр) – «Неман» (20:45).

Турнирное положение на данный момент следующее:

  1. Шахтер – 21 очко (после 9 матчей);
  2. Динамо (Бр) – 20 (8);
  3. Ислочь – 18 (8);
  4. БАТЭ – 18 (8);
  5. Торпедо-БелАЗ – 17 (9);
  6. Неман – 13 (8);
  7. Динамо (Мн) – 13 (8);
  8. Витебск – 13 (9);
  9. Славия – 10 (8);
  10. Городея – 8 (8);
  11. Гомель – 6 (8);
  12. Слуцк – 6 (8);
  13. Дняпро – 6 (8);
  14. Энергетик-БГУ – 6 (9);
  15. Минск – 5 (8);
  16. Торпедо (Мн) – 4 (8).
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Тэги: футбол-Беларусь

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