БАТЭ и минское «Динамо» проведут матчи девятого тура
Программа девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, открытая в среду матчами с участием финалистов Кубка Беларуси, сегодня продолжится тремя встречами.
Наиболее интересным для любителей футбола представляется поединок на «Тракторе», где минское «Динамо» примет «Ислочь» (начало в 17:00).
Также сегодня сыграют:
- БАТЭ – «Слуцк» (18:45);
- «Дняпро» – «Гомель» (20:45).
В субботу, 25 мая, болельщики увидят три противостояния:
- «Минск» – «Городея» (16:15);
- «Славия» – «Торпедо» (Мн) (18:15);
- «Динамо» (Бр) – «Неман» (20:45).
Турнирное положение на данный момент следующее:
- Шахтер – 21 очко (после 9 матчей);
- Динамо (Бр) – 20 (8);
- Ислочь – 18 (8);
- БАТЭ – 18 (8);
- Торпедо-БелАЗ – 17 (9);
- Неман – 13 (8);
- Динамо (Мн) – 13 (8);
- Витебск – 13 (9);
- Славия – 10 (8);
- Городея – 8 (8);
- Гомель – 6 (8);
- Слуцк – 6 (8);
- Дняпро – 6 (8);
- Энергетик-БГУ – 6 (9);
- Минск – 5 (8);
- Торпедо (Мн) – 4 (8).