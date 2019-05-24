БАТЭ и минское «Динамо» проведут матчи девятого тура

Программа девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, открытая в среду матчами с участием финалистов Кубка Беларуси, сегодня продолжится тремя встречами.

Наиболее интересным для любителей футбола представляется поединок на «Тракторе», где минское «Динамо» примет «Ислочь» (начало в 17:00).

Также сегодня сыграют:

БАТЭ – «Слуцк» (18:45);

«Дняпро» – «Гомель» (20:45).

В субботу, 25 мая, болельщики увидят три противостояния:

«Минск» – «Городея» (16:15);

«Славия» – «Торпедо» (Мн) (18:15);

«Динамо» (Бр) – «Неман» (20:45).

Турнирное положение на данный момент следующее: