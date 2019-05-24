Замглавы партии «Зеленые» оштрафовали за участие в «Чернобыльском шляхе»

Суд Центрального района Минска 24 мая оштрафовал первого заместителя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрия Кучука на 20 базовых величин (510 рублей) за участие в «Чернобыльском шляхе».

Дмитрий Кучук (слева)

Как сообщил БелаПАН Кучук, его обвинили в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Политик не собирается обжаловать решение суда.

Ежегодно 26 апреля представители оппозиции проводят в Минске «Чернобыльский шлях» — шествие в центре города, которое завершается митингом либо возложением цветов к Чернобыльской часовне.

Исключением стали 2011 год, когда власти запретили шествие, а также текущий, когда организаторы «Чернобыльского шляха» сами отказались от проведения уличной демонстрации из-за условий, выдвинутых Мингорисполкомом.

Городские власти потребовали оплатить услуги милиции по охране общественного порядка — 5.737 рублей. В связи с отсутствием средств оргкомитет решил отозвать заявку на проведение акции.

Несмотря на это, вечером 26 апреля около здания президиума Национальной академии наук собралось около 30 человек, в том числе некоторые представители оргкомитета «Чернобыльского шляха». Они прошли по улицам Сурганова и Орловской в парк Дружбы Народов, где возложили цветы к памятнику жертвам Чернобыля около храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших».

После шествия уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении получили сопредседатель оргкомитета «Белорусской христианской демократии» Ольга Ковалькова, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, экономист Сергей Чалый, лидер зарегистрированного в Чехии объединения «Молодой фронт» Денис Урбанович и другие.