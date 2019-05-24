Медведев предложил Румасу обсудить интеграцию Беларуси и России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил своему белорусскому коллеге Сергею Румасу помимо текущих вопросов обсудить на сегодняшней встрече в Подмосковье тему интеграции.

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Как сообщает пресс-служба правительства России, в начале переговоров в узком составе Медведев отметил, что на повестке дня «находятся и текущие, иногда непростые какие-то темы для обсуждения, но есть и стратегические вопросы». «В частности по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства», — пояснил премьер России.

По его словам, сейчас обсуждаются «дополнительные возможности по реализации Союзного договора», эту тему обсуждали президенты двух стран, создана специальная рабочая группа.

Ранее сообщалось, что на сегодняшней встрече в Москве планируется обсудить ситуацию с поставками некачественной российской нефти по трубопроводу «Дружба», а также задолженность, возникшую у Минска перед Москвой в связи с реализацией «незаконной схемы» поставок различных нефтепродуктов на экспорт под видом растворителей, которая действовала в 2011-2012 годах.

Накануне встречи пресс-служба правительства РФ сообщила, что помимо актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества премьеры намерены обсудить «вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза». Тему более тесной интеграции инициировала в декабре прошлого года российская сторона.