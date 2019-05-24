В Беларуси задержали туриста из Дании
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Иностранца задержали на железной дороге в Гродненской области.
По сообщению ГПК, 24-летний датчанин с просроченным паспортом пытался нелегально попасть на территорию нашей страны и шел пешком по шпалам. Его заметили при помощи камер наблюдения на железнодорожной станции Брузги.
«Сам молодой человек пояснил, что направлялся в Минск с целью туризма. С собой у него оказались карты Беларуси и России», — уточнили пограничники.
Начат административный процесс по двум статьям: о незаконном пересечении границы и нарушении правил пребывания в стране