В Беларуси задержали туриста из Дании

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Иностранца задержали на железной дороге в Гродненской области.

По сообщению ГПК, 24-летний датчанин с просроченным паспортом пытался нелегально попасть на территорию нашей страны и шел пешком по шпалам. Его заметили при помощи камер наблюдения на железнодорожной станции Брузги.

«Сам молодой человек пояснил, что направлялся в Минск с целью туризма. С собой у него оказались карты Беларуси и России», — уточнили пограничники.

Начат административный процесс по двум статьям: о незаконном пересечении границы и нарушении правил пребывания в стране
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Тэги: Беларусь-Польша-граница Беларусь-Дания нелегал Брузги Город: Гродно

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