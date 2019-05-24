На пожаре в индийском торговом центре погибли 20 студентов 24.05.2019 / 21:55 / Мир Просмотров: 27 A- A+ Инцидент произошел 24 мая в городе Сурат. Источник: twitter.com/ani По информации One India, когда вспыхнул огонь, в помещении продолжалась вечеринка. Люди прыгали с балконов здания, чтобы спастись. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Индия пожар гибель на пожаре торговый центр Город: Сурат Другие материалы на эту тему: Ядерная война подкралась незаметно? В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора» Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела