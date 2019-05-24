На пожаре в индийском торговом центре погибли 20 студентов

/ Мир
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Инцидент произошел 24 мая в городе Сурат.

Источник: twitter.com/ani

По информации One India, когда вспыхнул огонь, в помещении продолжалась вечеринка. Люди прыгали с балконов здания, чтобы спастись.
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Тэги: Индия пожар гибель на пожаре торговый центр Город: Сурат

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