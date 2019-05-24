КГБ задержал руководителей ряда заводов в Гомеле, Витебске и Орше

Силовики взяли в оборот руководителей предприятий, ранее входивших в холдинг «Белстанкоинструмент».

По информации «Белсата» , на рабочем месте отсутствуют руководители оршанского «Станкозавода «Красный борец», «СтанкоГомеля», Витебского завода заточных станков, «Вистана» и ряда других. Информацию о задержании руководителей двух из этих предприятий подтвердил информированный источник TUT.by.

«Были задержаны топ-менеджеры ряда предприятия станкостроительной отрасли. Анализируется их финансовая деятельность, получение взяток и откатов», — сказал он.

Холдинг создали в 2012 году на базе Минского станкостроительного завода. В его состав были включены 16 предприятий. Спустя четыре года он прекратил свое существование.