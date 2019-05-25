ГАИ начала по всей стране спецмероприятие

В течение 12 дней Госавтоинспекция проведет республиканское специальное мероприятие, направленное на предотвращение детского травматизма на дорогах.

Традиционная операция «Внимание – дети!» начинается в мае в преддверии каникул и в конце августа – в преддверии начала нового учебного года. В этом году комплексное мероприятие пройдет с 25 мая по 5 июня.

Инспекторы предупреждают, что в дни проведения спецмероприятий (по пятое июня включительно) движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар (штраф за нарушение – две завовые величины).

Водителей призвали быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.

Кроме этого, необходимо не забывать о правилах перевозки детей в легковых автомобилях.

Во время мероприятия ГАИ и иные службы и подразделения милиция общественной безопасности, усилят контроль соблюдения ПДД вблизи школ и детских садов, а также проведут различные профилактические акции и мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.