В Лионе установлен мужчина, заложивший бомбу у булочной

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Французские спецслужбы установили личность предполагаемого террориста, заложившего «адскую машину» у булочной на улице Виктора Гюго в Лионе.

Прокуратура рассматривает произошедший взрыв, как теракт. Закладчику, отмечает следствие, 30-35 лет. Он приехал на велосипеде и заложил пакет с самодельной взрывчаткой.

В результате взрыва, ранения разной степени тяжести получили 13 человек (в том числе восьмилетний ребенок). Очевидцы утверждают, что устройство было начинено болтами и гвоздями.
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Тэги: теракт Город: Лион

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