В Лионе установлен мужчина, заложивший бомбу у булочной

Французские спецслужбы установили личность предполагаемого террориста, заложившего «адскую машину» у булочной на улице Виктора Гюго в Лионе.

Прокуратура рассматривает произошедший взрыв, как теракт. Закладчику, отмечает следствие, 30-35 лет. Он приехал на велосипеде и заложил пакет с самодельной взрывчаткой.

В результате взрыва, ранения разной степени тяжести получили 13 человек (в том числе восьмилетний ребенок). Очевидцы утверждают, что устройство было начинено болтами и гвоздями.