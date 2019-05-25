Почти 30 человек погибли во время тюремного бунта в Венесуэле

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Бунт произошел в колонии венесуэльского города Акаригуа, который находится в штате Португес на северо-западе страны.

В Таджикистане при бунте в колонии погибли 25 заключенных

В его результате погибли 29 заключенных, пострадали 19 правоохранителей, сообщает el-nacional.com.

Сотрудники полиции были ранены в результате взрыва трех гранат, которые применили заключенные.

По данным министра безопасности Португеса, в колонии произошла неудачная попытка бегства, однако правозащитники назвали инцидент расправой над заключенными.
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Тэги: Венесуэла бунт заключенных Город: Акаригуа

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