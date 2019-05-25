Почти 30 человек погибли во время тюремного бунта в Венесуэле

Бунт произошел в колонии венесуэльского города Акаригуа, который находится в штате Португес на северо-западе страны.

В его результате погибли 29 заключенных, пострадали 19 правоохранителей, сообщает el-nacional.com .

Сотрудники полиции были ранены в результате взрыва трех гранат, которые применили заключенные.

По данным министра безопасности Португеса, в колонии произошла неудачная попытка бегства, однако правозащитники назвали инцидент расправой над заключенными.