«Могилевлифтмаш» запустил производство в Москве

Белорусское ОАО «Могилевлифтмаш» и российское АО «Воздухотехника» реализовали проект совместного производства лифтов.

Меморандум о совместной деятельности предприятия подписали в июне 2018 года, учредив «МЛМ «Воздухотехника» с планируемой мощностью производства в Москве лифтов совместного производства — до 10 тысяч в год, сообщает посольство Беларуси в России.

Белорусская сторона предоставила своим московским партнерам конструкторские разработки, поставляет механику, электронику, силовую часть, другие комплектующие. Новинка отличается плавностью механизма хода, открытия и закрытия дверей, в ней применены антивандальные элементы. «МЛМ «Воздухотехника» будет выпускать линейку лифтов грузоподъемность от 400 кг до 2,5 тонн.

Первые образцы новых лифтов совместного производства готовы. Процедура их сертификации должна завершиться к 1 августа. Уже есть первый заказ на 30 лифтов, и до конца года — 500.

«Могилефтлифтмаш» — самое крупное предприятие по производству лифтов на постсоветском пространстве. Производственная программа предприятия насчитывает около 180 базовых моделей лифтов — пассажирских, грузовых, больничных и коттеджных.