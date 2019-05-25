Беларусь хочет нарастить экспорт через эстонский порт

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Об этом шла речь во время встречи посла Беларуси в Эстонии Вячеслава Качанова с председателем совета директоров АО «Порт Силламяэ» Тийтом Вяхи и представителями руководства эстонского порта.

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Как сообщает посольство Беларуси в Эстонии, стороны обсудили перспективы наращивания белорусского экспорта через порт Силламяэ, а также вопросы подключения эстонского бизнеса к реализации белорусско-китайских проектов, в том числе на базе индустриального парка «Великий камень».

Стоит отметить, что в последние месяцы на фоне инициатив Литвы в отношении Белорусской АЭС на уровне руководства Беларуси стала обсуждаться тема возможного перенаправления белорусских грузов из Клайпедского порта в порты других государств.

Порт Силламяэ является самым близким портом Евросоюза к России. Это самый восточный глубоководный порт ЕС, способный принимать любые самые крупные суда, заходящие в Балтийское море через датские проливы.
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Тэги: Беларусь-Эстония Силламяэ белорусский экспорт Персона: Вячеслав Качанов

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