Беларусь хочет нарастить экспорт через эстонский порт

Об этом шла речь во время встречи посла Беларуси в Эстонии Вячеслава Качанова с председателем совета директоров АО «Порт Силламяэ» Тийтом Вяхи и представителями руководства эстонского порта.

Как сообщает посольство Беларуси в Эстонии, стороны обсудили перспективы наращивания белорусского экспорта через порт Силламяэ, а также вопросы подключения эстонского бизнеса к реализации белорусско-китайских проектов, в том числе на базе индустриального парка «Великий камень».

Стоит отметить, что в последние месяцы на фоне инициатив Литвы в отношении Белорусской АЭС на уровне руководства Беларуси стала обсуждаться тема возможного перенаправления белорусских грузов из Клайпедского порта в порты других государств.

Порт Силламяэ является самым близким портом Евросоюза к России. Это самый восточный глубоководный порт ЕС, способный принимать любые самые крупные суда, заходящие в Балтийское море через датские проливы.