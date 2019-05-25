Россия отказалась выполнять требование трибунала ООН

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В МИД РФ считают, что Международный трибунал по морскому праву не имеет юрисдикции в деле по инциденту в Керченском проливе.

Об этом говорится в сообщении, размещенном 25 мая на сайте ведомства.

Международный трибунал обязал Россию освободить захваченных украинских военных

«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», — заявили в Москве.

В МИД РФ настаивают, что избежать возникновения ситуации можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе.
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Тэги: конфликт в Керченском проливе морское право Украина-Россия МИД России Город: Москва

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