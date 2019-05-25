Цены на автомобильное топливо вырастут с 26 мая

Государственный концерн «Белнефтехим» объяснил четырнадцатое по счету с начала года повышение цен на топливо продолжающимся ростом стоимости нефти на мировом рынке.

По сообщению пресс-службы концерна, розничные цены на автомобильное топливо вырастут на копейку и составят: АИ-92-К5-Евро — 1,57 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,68, АИ-98-К5-Евро — 1,89, дизель — 1,68.

С начала 2019 года цены на белорусских АЗС увеличились на 8,45%. Стоимость белорусского моторного топлива остается на более низком уровне, чем в соседних государствах, кроме России. Цена бензина и дизельного топлива в Украине на 40-48%, а в странах Балтии и Польше — на 58-80% выше.