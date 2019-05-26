ЧМ по хоккею: кто возьмет золото и бронзу

Всего два матча осталось провести на чемпионате мира по хоккею – битвы за награды первенства пройдут в воскресенье.

Первыми на лед, чтобы определить бронзового медалиста выйдут команды России и Чехии. Встреча начнется в 16:45 по минскому времени. Букмекеры считают, что фаворитом пары являются россияне, ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1.6. На викторию чехов – 4.6. На ничью – 4.8.

По мнению людей, принимающих ставки, в битве за золото (начало в 21:15) Канада не оставит шансов Финляндии – 1.9/4.5/3.5.