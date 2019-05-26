Литовцы до сих пор не обменяли на евро около 450 млн литов

На руках у граждан Литвы до сих пор находится примерно 450 млн литов, хотя уже прошло четыре года, как страна перешла на евро.

Фото Dainius Sinkevičius / DELFI

По данным Центробанка Литвы, в обороте еще находится 319,4 млн литов банкнотам и 114,1 млн литов монетами, а также 18,7 млн литов коллекционными монетами. В сумме это составляет порядка 130 млн евро.

Более 97% банкнот и 57% монет уже обменяли на евро, часть литов в Центробанк «не вернется — их уничтожили или потеряли, часть жителей оставили литы на память», отметил представитель Центробанка Литвы Эгидиюс Палецкис, сообщает Delfi .

Центробанк не устанавливал крайний срок обмена литов на евро.