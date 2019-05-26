Сборная России стала бронзовым призером ЧМ-2019 по хоккею

Сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею, который завершается в Словакии.

26 мая в Братиславе российская команда в матче за третье место обыграла сборную Чехии — 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Основное время и овертайм завершились вничью — 2:2, исход матча решился в серии буллитов, где Илья Ковальчук и Никита Гусев реализовали свои попытки, а чешские хоккеисты так ни разу и не смогли пробить голкипера россиян Андрея Василевского.

Сборная России в пятый раз выиграла бронзовые медали чемпионата мира, в предыдущий раз третьими россияне становились в 2017 году, когда ЧМ проходил во Франции и Германии.

Также на счету команды России пять чемпионских титулов (последний раз ЧМ россияне выигрывали в 2014 году в Минске) и три серебра.

В прошлом году сборная Россия на чемпионате мира заняла шестое место, проиграв в четвертьфинале Канаде. Однако в 2018 году российская команда стала олимпийским чемпионов на Играх в Южной Корее.

У команды Чехии шесть чемпионских титулов (последний — в 2010 году в Германии), одно второе место и пять третьих.