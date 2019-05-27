Посол Фисенко надеется на кратное увеличение количества французов, посещающих Беларусь по безвизу

Белорусский посол во Франции Игорь Фисенко надеется на кратное увеличение количества французов, посещающих Беларусь, благодаря действию 30-дневного безвизового режима. Об этом он заявил в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» вечером 26 мая.

По информации посла, в 2018 году Беларусь посетило около 15 тыс. граждан Франции, более трети из них — по безвизу. «Я хочу, чтобы больше французов посетили Беларусь. Я хотел бы, чтобы в течение нескольких лет, которые отпущены мне здесь работать, я смог привлечь вдвое, дай бог втрое, больше французов в Беларусь. И в этой связи особое значение придается Европейским играм, которые предстоят в июне нашей стране», — сказал Фисенко.

Дипломат подчеркнул, что товарооборот между Беларусью и Францией в январе-апреле вырос на 20% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. «Товарооборот увеличивается от года к году. В прошлом году мы добились прироста порядка 15%. Товарооборот достиг практически 400 млн долларов. С начала года мы регистрируем еще более уверенный рост: речь идет о практически 20-процентном росте товарооборота и нашего экспорта в том числе, — сказал посол. — Первой и самой важной позицией нашего экспорта является продукция деревообработки — дома, деревянные конструкции, мебель. Приоритетом в развитии нашего экспорта во Францию является поставка сложнотехнической продукции. Уже определенные наработки в этом отношении есть — по поставкам рентгеновского оборудования. Кроме того, наши изделия используются, например, в таких отраслях, как обработка и хранение сельскохозяйственной продукции».

Фисенко также отметил, что в последние годы активно развитивается взаимодействие в сфере культуры. Здесь, по его словам, «наработан целый пласт направлений сотрудничества». «Несколько недель назад мы открыли очередную выставку произведений белорусских художников в галерее недалеко от Лувра. На сей раз это были современные художники из Витебска. Каждый год проводится целый цикл мероприятий, которые призваны привлечь внимание французской публики к Беларуси. Вместе мы на одной из площадей Парижа исполним белорусский гимн. Это традиционная акция посольства», — перечислил посол.

Фисенко был назначен новым послом Беларуси во Франции 15 января. Ранее он занимал должность начальника главного консульского управления Министерства иностранных дел. Фисенко также назначен по совместительству постоянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО. Назначая нового посла, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в расширении контактов с Францией.