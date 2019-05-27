Для восьми болельщиков финала Кубка Беларуси матч закончился административными протоколами

Восемь болельщиков прошедшего в Витебске финала Кубка Беларуси по футболу привлечены к административной ответственности за правонарушения.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, болельщики привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте и оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Рассматривается вопрос о применении к нарушителям административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений.

Всего матч между «Витебском» и солигорским «Шахтером» собрал около восьми тысяч зрителей. Значительных нарушений общественного порядка болельщиками не зафиксировано.