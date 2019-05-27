Для восьми болельщиков финала Кубка Беларуси матч закончился административными протоколами
Восемь болельщиков прошедшего в Витебске финала Кубка Беларуси по футболу привлечены к административной ответственности за правонарушения.
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Рассматривается вопрос о применении к нарушителям административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений.
Всего матч между «Витебском» и солигорским «Шахтером» собрал около восьми тысяч зрителей. Значительных нарушений общественного порядка болельщиками не зафиксировано.