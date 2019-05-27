Россия несет угрозу для резидентов парка «Великий камень», — исследование

Нестабильные белорусско-российские отношения могут генерировать риски для резидентов индустриального парка «Великий камень». Такой вывод содержится в докладе о деятельности промышленных парков и особых экономических зон Беларуси, в подготовке которого приняли участие эксперты Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и ряда других организаций.

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Авторы исследования отмечают, что белорусское правительство возлагает большие надежды на деятельность созданного индустриального парка «Великий камень».

«Белорусское правительство рассчитывает на то, что создание индустриального парка не только позволит привлечь иностранных инвесторов и интегрировать Беларусь в международные производственно-сбытовые цепочки, но и даст толчок к модернизации экономической модели страны», — говорится в исследовании.

Эксперты обращают внимание, что для привлечения инвестиций в индустриальный парк белорусские власти предоставили резидентам «Великого камня» беспрецедентные льготы.

«Резиденты индустриального парка могут пользоваться беспрецедентными экономическими стимулами в части налогообложения. Например, налог на прибыль не взимается в течение 10 лет с момента объявления валовой прибыли, а затем (до 2062 года) применяется 50-процентная ставка дисконтирования», — констатируют авторы доклада.

В то же время они полагают, что нестабильные белорусско-российские отношения генерируют риски для резидентов парка «Великий камень».

«Есть риски, связанные с тем, что Беларусь является частью Таможенного союза. В частности, мы имеем в виду нестабильные и непоследовательные отношения с Россией, которая является основным рынком для белорусских компаний. Не исключено, что неторговые барьеры в рамках ЕАЭС могут препятствовать реализации белорусских товаров и услуг на российском рынке», — считают авторы доклада.

В этой связи они отмечают, что пока непонятно, каким образом риски ухудшения белорусско-российских отношений для резидентов парка можно минимизировать.

«Существует некоторая неопределенность в отношении того, как защитить товары и услуги, производимые резидентами индустриального парка «Великий камень», в случае возможной натянутости отношений между двумя странами», — пришли к выводу авторы исследования.