На время Европейских игр на проспекте Дзержинского серьезно изменится схема движения

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Для избежания заторов на проспекте Дзержинского во время Европейских игр будут применены дополнительные меры, заявил 27 мая на пресс-конференции начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун, отвечая на вопрос БелаПАН.

Европейские игры пройдут 21-30 июня.

Специальные полосы для транспорта Европейских игр будут выделены на проспектах Дзержинского и Победителей, а также на улице Немига.

Спортсмены от мест проживания до мест проведения соревнований (11 объектов в Минске и один в Заславле) «гарантированно должны быть доставлены не более чем за 20 минут». «Нами совместно с заинтересованными службами разработаны маршруты, просчитаны существующие и прогнозируемые нагрузки», — сказал Гаркун.

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По его словам, в частности на проспекте Дзержинского изменена схема движения транспорта — часть левых поворотов от МКАД до Немиги будут закрыты (при пересечении с улицами Голубева, Уманского, Есенина, Щорса, Хмелевского) с целью увеличения пропускной способности в направлении спортивных объектов.

«Компенсационные повороты будут разрешены через правый поворот, то есть в районе обозначенных перекрестков нужно будет повернуть направо и ехать до разрыва, совершить разворот и продолжить движение взамен запрещенного левого поворота либо развернуться на ближайших многоуровневых развязках по проспекту Дзержинского. Кроме этого, въезд с проспекта Дзержинского на улицу Немига будет осуществляться только для транспорта, задействованного для обеспечения игр», — сказал начальник УГАИ.

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Гаркун также отметил, что будет скорректирована работа светофоров, на перекрестках будут стоять сотрудники ГАИ и «оперативно вмешиваться в нештатные ситуации и контролировать соблюдение правил дорожного движения, особенно в части заезда на полосу общественного транспорта».

«Я призываю минимизировать помехи для работы общественного и обслуживающего игры транспорта для того, чтобы наша столица и наша страна могла достойно обеспечить работу такого значимого форума», — сказал руководитель управления.

Кроме того, возле спортивных объектов не будет организована парковка личного транспорта. Гаркун призвал болельщиков пользоваться общественным транспортом либо оставлять автомобили на перехватывающих и иных парковках и далее следовать на общественном транспорте.

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«Что касается контроля за нарушениями, связанными с использованием выделенных полос, у нас появились дополнительные возможности. Кроме инспекторов ГАИ за этим будут следить и видеорегистраторы, которые будут установлены на обслуживающем аккредитованных участников транспорте. В рамках просмотра этих записей мы сможем мониторить ситуацию и соответствующим образом реагировать. Должный уровень контроля мы можем обеспечить. Но во главу угла мы ставим не контроль, а наше гостеприимство и уважением к гостям, которые приедут на этот спортивный форум», — подчеркнул Гаркун.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 ГАИ Персона: Вадим Гаркун Город: Минск

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