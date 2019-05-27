ЦИК разработал свои предложения по изменению Конституции

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов разработала свои предложения по изменению Конституции Беларуси.

Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина на заседании круглого стола «Конституция — основа национальной правовой системы», который прошел 27 мая в Палате представителей.

Речь, по ее словам, идет о некоторых статьях третьего раздела Основного закона, посвященного избирательной системе и референдумам.

«В частности, статья 64, где ограничивается право на участие в голосовании лиц, находящихся под стражей до приговора суда. За это нас, кстати, совершенно обоснованно критикует ОБСЕ, — отметила Ермошина. — При этом указанные избиратели не ограничиваются в своем пассивном праве и могут выдвигаться как кандидатами в депутаты, так и кандидатами в президенты».

По ее словам, «не соответствуют современным реалиям» положения статьи 69, определяющей право выдвигать кандидатов трудовыми коллективами. «В настоящее время в национальном законодательстве отсутствует правовое понятие трудового коллектива. Субъекты хозяйствования имеют разную организационную структуру», — пояснила глава ЦИК.

В Центральной комиссии также считают нецелесообразным сохранять институт отзыва депутата, предусмотренный статьей 72 Конституции, «как не имеющий перспектив для применения». Глава ЦИК напомнила, что для отзыва депутата нужно, чтобы это решение поддержали не менее 20% избирателей, проживающих на территории округа. «В среднем в округе почти 63 тысяч избирателей. 20% — это около 13 тысяч. То есть для того, чтобы выдвинуться, нужно собрать тысячу подписей, а для того, чтобы только начать процедуру отзыва, — в тринадцать раз больше. Естественно, эта норма не применяется», — подчеркнула Ермошина.

По ее мнению, эта конституционная норма также «тормозит переход к другой избирательной системе — по партийным спискам». «Если появится политический и общественный запрос на реформирование избирательной системы, то эта норма будет препятствовать принятию соответствующего закона», — считает Ермошина.

Также предлагается внести изменения в положения, касающиеся форм местного самоуправления. Как подчеркнула Ермошина в беседе с журналистами, она считает, что сельские советы можно упразднить. При этом она выступает за возможность избрания мэров городов.

Говоря о возможной корректировке Основного закона, глава ЦИК, однако, подчеркнула, что «действующая Конституция с блеском выполнила свою роль как фундамент современной белорусской государственности». При этом Ермошина придерживается мнения, что масштаб изменений, внесенных в Основной закон в 1996 году и значительно усиливших президентскую власть, позволяет говорить о том, что 23 года назад фактически была принята новая Конституция, а не внесена корректировка в действующую на тот момент.

Вопрос внесения изменений в Конституцию Беларуси обсуждается около двух лет. О том, что концепция изменений в Конституцию еще не разработана, Александр Лукашенко заявил, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту 19 апреля. «Меня все время в СМИ спрашивают, особенно в интернете, подталкивают: ну скажи что-нибудь по Конституции. Ну что, говорить о вариантах каких-то не стоит. Это только варианты, мы еще даже не выработали концепцию изменения этой Конституции, она появится тогда, когда я получу предложения от разных слоев нашего общества», — сказал глава государства.