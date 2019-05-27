Жительница Лепеля спрятала труп сына и пыталась сбить с толку милицию

Жительница райцентра 1995 года рождения сообщила, что ее сын 2016 года рождения, с которым она гуляла в парке, пропал.

По сообщению областного УВД, звонившая описала приметы мужчины, с которым якобы его видели. Сотрудники РОВД обследовали парк и прилегающую к нему территорию, опросили возможных очевидцев. На поиск ребенка ​ вдоль береговой линии озера и реки также были ориентированы ​представители МЧС.​ Дно реки обследовали водолазы.

Благодаря записям камер видеонаблюдения правоохранители ​увидели, что женщина в указанный ей день была одна. Как оказалось, она солгала милиции. В хозяйственной придомовой постройке ​нашли тело ребенка.