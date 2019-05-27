Швейцарская компания начинает продажу лекарства за 2 млн долларов
Фармацевтическая компания Novartis AG получила разрешение Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США на продажу самого дорогого в мире препарата.
Одноразовый препарат Zolgensma для лечения спинальной мышечной атрофии у детей стоит 2,1 млн долларов, сообщает
Novartis даст страховым компаниям возможность оплачивать стоимость препарата равными частями в течение пяти лет. Компания также обещает частично возместить потраченную на лекарство сумму в случае, если оно окажется неэффективным.
«Одобрение Zolgensma является подтверждением того, насколько существенно генная терапия может изменить процесс лечения опасных для жизни генетических заболеваний, например, спинальной мышечной атрофии», — сказал глава Novartis Васант Нарасимхан.
«Мы верим, что Zolgensma сможет дать детям и их семьям, страдающим от этого разрушительного заболевания, жизнь, полную возможностей», — говорится в его заявлении.
Спинальная мышечная атрофия — это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц и их атрофии.