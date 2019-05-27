По подозрению в убийстве ребенка в Лепеле задержали мать и сожителя

В Лепеле (Витебская область) по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка задержаны мать и ее сожитель, сообщил Следственный комитет.

Утром 27 мая 23-летняя женщина обратилась в милицию и заявила, что ее сын пропал в парке. В ходе поиска ребенка выяснилось, что женщина в парке она находилась одна. Во время осмотра жилья заявительницы в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни.

Следователи завершили осмотр места происшествия и установили признаки криминального характера гибели ребенка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство заведомо малолетнего).