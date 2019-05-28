Хавбек сборной Беларуси признался в симпатии к Юрию Чижу

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Один из лидеров нынешнего брестского «Динамо» Сергей Кисляк признался, что всегда симпатизировал бизнесмену Юрию Чижу, который еще не так давно был хозяином минского «Динамо».

По мнению футболиста, бизнесмен «очень много сделал для «Динамо», вложил уйму сил, времени и денег, всегда переживал за команду. Если что-то не ладилось, «пихал», устраивал небольшие разносы».

Кисляк напомнил, что именно минский клуб, когда им руководил Чиж, сформировал его как футболиста, пишет «ПБ».

Полузащитник национальной сборной отметил, что, несмотря на имевшие места разногласия по рабочим вопросам, отношения с хозяином клуба всегда были нормальными – «общались без обид».

 
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Тэги: ФК Динамо-Минск Персона: Сергей Кисляк Юрий Чиж

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