В каких домах в июне отключат горячую воду

Столичные власти сообщили, по каким адресам в июне будет отключена горячая вода. Это будет сделано в целях подготовки теплосетей к зимнему периоду.

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Полный список адресов можно узнать на сайте Мингорисполкома.

Столичные власти предупредили, что во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить по телефонам в Минске:

267-88-88;

298-27-27;

298-27-37;

227-35-24.

Отмечается, что сроки отключения горячей воды не превысят 14 дней.