Финал Кубка Стэнли. «Бостон» выиграл первый матч

На бостонском «Ти-Ди Гарден» прошел первый матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли между командами «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз».

«Медведи» одержали волевую победу — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0), проигрывая по ходу поединка — 0:2.

Календарем турнира матчи серии до четырех побед запланированы на следующие даты:

2-й. 30.05. – Бостон;

3-й. 02.06. – Сент-Луис;

4-й. 04.06. – Сент-Луис.

Если «Бостон» не победит в серии с сухим счетом, то следующие матчи состоятся:

5-й. 07.06. – Бостон;

6-й. 10.06. – Сент-Луис;

7-й. 13.06. – Бостон.