Премьера спектакля «Обиженные. Россия» по пьесе Курейчика пройдет в Минске 29 мая

29 мая в Национальном центре современного искусства (НЦСИ, ул. Некрасова, 3) состоится белорусская премьера пьесы «Обиженные. Россия» белорусского драматурга Андрея Курейчика. Постановку осуществил молодой режиссер Роман Рыбак.

«Обиженные. Россия» — это первая часть трилогии социально-политических пьес, которые на примере персонажей из самых разных слоев населения расскажут об обидах, формирующих общественные, социальные и политические тенденции. Вторая и третья часть проекта будут посвящены Беларуси и Украине.

Пьеса написана в форме монологов, рассказывающих о знаковых событиях в российском обществе последнего времени — поджоге кинотеатра во время демонстрации фильма «Матильда», теракте на Донбассе, акциях протеста в Москве, аресте режиссера Серебренникова.

«Глубинные и нерешаемые обиды друг на друга отдельных социальных групп превращаются в трагедию общества в целом», — отметил Андрей Курейчик.

По его мнению, Роман Рыбак — один из самых необычных и интересных молодых режиссеров Беларуси? «Он сам создал свой театральный проект и, пройдя огромное количество сложностей, довел его до конца. Я убежден, это была большая смелость — брать такой материал. Но кто, если не мы должны анализировать, почему сложилась такая сложная ситуация между народами России, Украины и Беларуси».