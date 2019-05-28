Театр-студия киноактера переедет в новое здание

Театр-студия киноактера до конца июня переедет из столичного кинотеатра «Москва» в новое здание, сообщил БелаПАН Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм», в состав которой входит театр.

«До конца июня они переезжают и с августа начинают театральный сезон на новой площадке — в здании на проспекте Машерова, 33, где раньше был Белорусский государственный молодежный театр», — сказал он. В здании кинотеатра «Москва», где прежде размещался театр, по словам руководителя «Беларусьфильма», после II Европейских игр начнется реконструкция.

На вопрос, планирует ли киностудия, как ранее заявлялось, дать Театру-студии киноактера больше самостоятельности, Карачевский ответил: «Посмотрим, как они начнут работать на новой площадке. Если они пожелают, если мы примем решение — пустим их в более самостоятельное плавание. <…> Однако за каждым решением стоят люди, их судьбы и их существование. Кроме того, здесь же психология. Они долгие годы были при киностудии, у них был определенный статус. Насколько они будут готовы к такому переходу? Будем разговаривать, посмотрим, как будет складываться».

О том, что театр может получить больше самостоятельности, гендиректор «Беларусьфильма» впервые заявил на пресс-конференции 11 июня 2018 года.

«Я хочу заставить каждое структурное подразделение быть более эффективным и уже делаю первые шаги в этом направлении, — говорил он. — Особенно это касается таких крупных подразделений, как автобаза, натурная площадка и Театр киноактера. Театр киноактера, возможно, скоро поменяет свое место дислокации. Мы рассматриваем его выход в дочернее предприятие».

Театр-студия киноактера был создан в 1980 году. Труппу сформировали из актерского состава киностудии «Беларусьфильм». Позже он пополнялся выпускниками Белорусской театральной академии (сейчас Белорусская государственная академия искусств), белорусского набора российского ВГИКа и актерами других театров.