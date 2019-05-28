По факту ложного минирования здания Нацбанка возбуждено уголовное дело

Утром 28 мая на электронную почту Национального банка поступило сообщение от неустановленного лица о том, что здание банка заминировано.

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На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Осмотр здания не выявил взрывных устройств.

По факту заведомо ложного сообщения об опасности Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК.

С конца марта в Минске неоднократно «минировали» различные объекты.

31 марта неизвестный сообщил о минировании торговых центров Galileo и «Замок», а также железнодорожного вокзала.

6 апреля поступил звонок о взрывном устройстве в торговом центре Galleria Minsk.

27 апреля поступило сообщение о минировании станции метро «Уручье».

Вечером 29 апреля неизвестный сообщил о минировании железнодорожного вокзала, гостиницы «Хилтон» и аэропорта.

Вечером 18 мая в милицию поступило сообщение о минировании ТРЦ Galleria Minsk.

Во всех случаях информация не подтвердилась, отмечает БелаПАН. По всем этим инцидентам СК возбудил уголовные дела. Лишь в одном случае, согласно сведениям правоохранителей, подозреваемый в ложном сообщении об опасности (минировании станции метро «Уручье») был задержан.