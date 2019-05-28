Redmi представила недорогой металлический ноутбук

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, официально представил свой первый портативный компьютер — RedmiBook 14.

RedmiBook 14 — первый ноутбук бренда Redmi

Гаджет получил серебристый металлический корпус толщиной 17 мм и весом 1.5 кг. Его оснастили 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей). Цена стартует от 580 до 723 долларов, пишет Android Authority .

Есть несколько модификаций, которые отличаются 256 ГБ или 512 ГБ SSD, а также четырехъядерными процессорами Intel Core i5−8265U или Intel Core i7−8565U. Во всех версиях установлено 8 ГБ ОЗУ и дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX250.

Суббренд Xiaomi говорит, что ноутбук должен проработать до 10 часов при локальном воспроизведении видео и до 11 часов при просмотре веб-страниц.